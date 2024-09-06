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        Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın eğitim altyapısı yeni okullarla güçlendiriliyor

        EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, yeni yapılan 81 okul bu yıl öğrencilerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:20
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        Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın eğitim altyapısı yeni okullarla güçlendiriliyor
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        EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, yeni yapılan 81 okul bu yıl öğrencilerle buluşacak.

        Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentler arasında yer alan ve bu yıl 74 bin öğrencinin ilkokula başlayacağı Şanlıurfa'daki okul ve derslik açığının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

        6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kent genelinde yapılan kontrollerde, 71 okulun ağır hasarlı, 34'ünün ise orta hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı 71 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, orta hasarlı 34 okulda güçlendirme ve onarım yapıldı.

        Yıkılan okulların yerine yenilerinin inşası için yürütülen çalışmalar kapsamında, 140'ı okul olmak üzere 151 eğitim yatırımı için inşaatlara başlandı. Yapımı tamamlanan 1316 derslikli 81 okul, bu yıl ilk öğrencilerini ağırlayacak. Diğer yatırımların da en hızlı şekilde tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda tüm eğitim kademelerinde ilk ders zilinin 9 Eylül Pazartesi günü çalacağını, şehirdeki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'daki bazı okulların da etkilendiğini hatırlatan Sultanoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu hasar ve zarardan çok hızlı bir şekilde sıyrılmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde hareket ederek bize yatırımlar gönderdi. 151 yatırımımızın şu anda inşaatı devam etmekte. Bunların 81'ini bu yıl eğitim öğretime kazandırmış olacağız. Bunların donatım çalışmaları, diğer ihtiyaçları da giderildi veya giderilmek üzere. Geri kalan kısmı ise ocak, şubat aylarında teslim alacağız."

        - Eğitim öğretime bu yıl 74 bin çocuk daha katılacak

        Sultanoğlu, şehrin yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade ederek, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını anlattı.

        Şanlıurfa'nın genç nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle her yıl okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Sultanoğlu, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa genç nüfusa sahip bir ilimiz. Bu yüzden her yıl öğrencimiz artmakta. Bu yıl 74 bin öğrencimiz birinci sınıfa başlayacak. Okul öncesinde 66 bin öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak. Toplam 754 bin öğrencimiz, 2 bin 555 okulumuzda 28 bin öğretmen için Şanlıurfa'da ilk ders zili çalacak. 28 bin öğretmen sayısı itibarıyla öğretmen açığımız söz konusu. İnşallah yeni atamalar da gerçekleştiği zaman Şanlıurfa'da daha iyi bir eğitim ortamı ve eğitim süreci başlamış olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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