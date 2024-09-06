Şanlıurfa'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde, 584 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde, 584 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan ekipler, Hilvan ilçesinde uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramalarda, iki yolcuya ait çantada 584 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına M.Ö. ve A.K. işlemleri için karakola götürüldü.
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