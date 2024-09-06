Şanlıurfa'da 22 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2002 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Bildirim Mahallesi'nde silahla öldürülen İ.D'nin cinayet şüphelisi olan F.A'nın yerini tespit etti.

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