Şanlıurfaspor olağanüstü kongreye gidiyor
Şanlıurfaspor Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı.
Şanlıurfaspor Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongrenin, 28 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.
Kongre gündeminde, yönetim kurulunun seçimi ve yetkilendirilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi gibi maddelerin yer alacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.