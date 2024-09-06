Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürüyor.
Bu kapsamda yaklaşık 5 aydır aranması bulunan şüpheli S.Ç'yi, Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. adliyeye sevk edildi.
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