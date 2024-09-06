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        Şanlıurfa'da 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:20
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        Şanlıurfa'da 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ü'nün semt pazarına geleceği duyumu üzerine çalışma başlattı.

        Semt pazarında gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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