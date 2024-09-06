Şanlıurfa'da 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Jandarma ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ü'nün semt pazarına geleceği duyumu üzerine çalışma başlattı.

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