Şanlıurfa'da 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ü'nün semt pazarına geleceği duyumu üzerine çalışma başlattı.
Semt pazarında gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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