Şanlıurfa'da 14 ilde 25 kişiyi telefonla dolandıran 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 ilde 25 kişiyi dolandıran 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 ilde 25 kişiyi dolandıran 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Akçakale ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramada ise 11 cep telefonu ile 11 sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin 14 ilde, 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.
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