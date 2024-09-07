Şanlıurfa'da 14 ilde 25 kişiyi telefonla dolandıran 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin 14 ilde, 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.

Adreste yapılan aramada ise 11 cep telefonu ile 11 sim kart ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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