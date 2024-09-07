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        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:14
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        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce havaya rastgele ateş açıldı.

        Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan ÖK. ile M.K, düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan M.K, buradaki ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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