Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sıcak hava balonu turları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sıcak hava balonu turları başladı.

        Keşfinin ardından ziyaretçi sayısıyla rekorlar kıran tarihi alanda, yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik sunulan alternatif imkanlar artıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu uçurulması için çalışma başlatıldı.

        Daha önce testi yapılan ancak Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ertelenen uçuşlar, bölgede turizm hareketliliğinin canlanmasıyla yeniden hayata geçirildi.

        Hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuşlar, yapılan ilk rezervasyon sonrası gerçekleştirildi.

        Güneşin doğuşuyla havalanan balondan Göbeklitepe'nin yanı sıra çevresindeki uçsuz bucaksız verimli Harran Ovası da havadan görülebiliyor.

        Sıcak hava balonu uçuşlarıyla hem ziyaretçi sayısının hem de konaklama gün sayısının arttırılması hedefleniyor.

        - "Çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz"

        Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, 2019 yılından itibaren devam eden proje kapsamında ticari uçuşların bugün itibarıyla başladığını söyledi.

        Göbeklitepe Ören Yeri'nin çevresinin de balon sayesinde görülebileceğini belirten Aslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle uçuşlar gerçekleştiriliyor. Sıcak hava balonu şehrimize katma değeri yüksek ticari bir ürün olarak planlandı. Bugün itibarıyla ticari uçuşlar başladı. Hem ziyaretçi profilinde hem de konaklama gün sayısında artış bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Göbeklitepe, çevresindeki doğal yapısıyla da UNESCO Listesi'nde bulunuyor. Gelip balon turuna katılacak ziyaretçilerimiz de Göbeklitepe'yi doğal çevresiyle görecek." diye konuştu.

        - "Turistik ürün çeşitliliğidir"

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu da uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Pazarlama konusunda sıkıntı olmayacağını anlatan Ofluoğlu, "Turist rehberlerinin balon sepetinde bölgeyi tanıtmaları daha bir atmosferik olacak. Bugün sadece görsel olarak gördük, turistik deneyim olarak baktığınız zaman her grubun başında bir rehberi var. Coğrafi olarak anlattığımız Göbeklitepe başta olmak üzere Mezopotamya'yı aslında yukarıdan gösterebilecek bir konumda olacağız. O yüzden bizim için alternatif bir turistik ürün çeşitliliğidir, bizler de tanıtmak için Şanlıurfa'ya katma değer sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

        Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel ise Göbeklitepe'de uçuş gerçekleştirmek için ekibiyle çok emek verdiklerini aktardı.

        Bölgedeki turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Ezel, "Bugün itibarıyla ticari uçuşlarımız başladı. Aslında vermiş olduğumuz ara kayıp olan bir ara değil, tam tersine tanıtımımızı yaptık, birtakım lokasyonlar ile bağlantılar kurduk. Rezervasyonlar gelmeye başladı. Bundan sonra Şanlıurfa için gerek turistlerin geceleme sayısı gerekse de gelecek kişilerin profilinde değişiklikler olacaktır. Balon turizmi artık Şanlıurfa'da başlamış oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil...
        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil...
        Şanlıurfa'da Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı
        Şanlıurfa'da Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı
        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı