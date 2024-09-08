Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sıcak hava balonu turları başladı.

Keşfinin ardından ziyaretçi sayısıyla rekorlar kıran tarihi alanda, yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik sunulan alternatif imkanlar artıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu uçurulması için çalışma başlatıldı.

Daha önce testi yapılan ancak Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ertelenen uçuşlar, bölgede turizm hareketliliğinin canlanmasıyla yeniden hayata geçirildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuşlar, yapılan ilk rezervasyon sonrası gerçekleştirildi. Güneşin doğuşuyla havalanan balondan Göbeklitepe'nin yanı sıra çevresindeki uçsuz bucaksız verimli Harran Ovası da havadan görülebiliyor. Sıcak hava balonu uçuşlarıyla hem ziyaretçi sayısının hem de konaklama gün sayısının arttırılması hedefleniyor. - "Çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz" Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, 2019 yılından itibaren devam eden proje kapsamında ticari uçuşların bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Göbeklitepe Ören Yeri'nin çevresinin de balon sayesinde görülebileceğini belirten Aslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle uçuşlar gerçekleştiriliyor. Sıcak hava balonu şehrimize katma değeri yüksek ticari bir ürün olarak planlandı. Bugün itibarıyla ticari uçuşlar başladı. Hem ziyaretçi profilinde hem de konaklama gün sayısında artış bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Göbeklitepe, çevresindeki doğal yapısıyla da UNESCO Listesi'nde bulunuyor. Gelip balon turuna katılacak ziyaretçilerimiz de Göbeklitepe'yi doğal çevresiyle görecek." diye konuştu.

- "Turistik ürün çeşitliliğidir" Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu da uçuşların başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pazarlama konusunda sıkıntı olmayacağını anlatan Ofluoğlu, "Turist rehberlerinin balon sepetinde bölgeyi tanıtmaları daha bir atmosferik olacak. Bugün sadece görsel olarak gördük, turistik deneyim olarak baktığınız zaman her grubun başında bir rehberi var. Coğrafi olarak anlattığımız Göbeklitepe başta olmak üzere Mezopotamya'yı aslında yukarıdan gösterebilecek bir konumda olacağız. O yüzden bizim için alternatif bir turistik ürün çeşitliliğidir, bizler de tanıtmak için Şanlıurfa'ya katma değer sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.