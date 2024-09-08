Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil edilecek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını bildirdi.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları kapsamında zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konunun yerinde incelendiğini ve sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.