Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil edilecek

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları kapsamında zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konunun yerinde incelendiğini ve sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.

        Bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Ender jeolojik oluşumlar arasında yer alan bazalt sütunlarının korunması ve her tür zarardan uzak tutulması için ilgili bütün birimlere talimat verilmiştir. Ayrıca bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili süreç başlatılmıştır. Bu bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi de hedefliyoruz. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı
        Şanlıurfa'da Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı
        Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı
        Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı
        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da düğünde "maganda kurşunu" isabet eden 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı