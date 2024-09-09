Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muradiye Mahallesi 3384 Nolu Sokak'ta bir evin havalandırma boşluğuna kedi yavrularının düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inen ekipler, 2 kedi yavrusunu bulundukları yerden çıkarttı.
Kedilere su veren ekipler, daha sonra yavruları doğal yaşam alanına bıraktı.
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