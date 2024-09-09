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        Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:58
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        Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Muradiye Mahallesi 3384 Nolu Sokak'ta bir evin havalandırma boşluğuna kedi yavrularının düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inen ekipler, 2 kedi yavrusunu bulundukları yerden çıkarttı.

        Kedilere su veren ekipler, daha sonra yavruları doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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