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        Şanlıurfaspor 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Landel ve Reinkort ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:31
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        Şanlıurfaspor 2 futbolcuyla yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Landel ve Reinkort ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Michel Landel ve Stein Reinkort ile sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Michel Landel ve Stein Reinkort'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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