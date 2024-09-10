Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Beşir (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.