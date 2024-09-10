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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:53
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Akpiyar Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K'ya (52), sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 ABD 631 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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