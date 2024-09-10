Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Bunun üzerine yola fırlayan çocuk, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın son anda durarak çarpmadığı çocuk, yerden kalktıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise köpeğe doğru otomobilini sürerek köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Viranşehir Caddesi'nde sahipsiz bir köpek, yol kenarında yürüyen bir çocuğa doğru aniden havlayarak koşmaya başladı.

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