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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen çocuğun trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:33
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısından kaçan çocuğun trafikte atlattığı tehlike kamerada
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen çocuğun trafikte yaşadığı tehlikeli anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Viranşehir Caddesi'nde sahipsiz bir köpek, yol kenarında yürüyen bir çocuğa doğru aniden havlayarak koşmaya başladı.

        Bunun üzerine yola fırlayan çocuk, seyir halindeki bir hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın son anda durarak çarpmadığı çocuk, yerden kalktıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Arkadan gelen başka bir sürücü ise köpeğe doğru otomobilini sürerek köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

        Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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