Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyerek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

Operasyonlarda, 31 kilo 650 gram uyuşturucu ile 12 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 5 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

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