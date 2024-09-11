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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:36
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Operasyonlarda, 31 kilo 650 gram uyuşturucu ile 12 kilo 387 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 5 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

        Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek isteyerek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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