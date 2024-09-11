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        Şanlıurfa'da otobüsün bagajında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da otobüsün bagajındaki sehpaya 12 kilo 387 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:30
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        Şanlıurfa'da otobüsün bagajında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da otobüsün bagajındaki sehpaya 12 kilo 387 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Birecik ilçesindeki jandarma kontrol noktasında, bir otobüsün bagaj kısmında dedektör köpekle arama yapıldı.

        Aramada, sehpadaki 12 kilo 387 gram uyuşturucuya ulaşıldı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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