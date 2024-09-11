Şanlıurfa'da otobüsün bagajında uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da otobüsün bagajındaki sehpaya 12 kilo 387 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da otobüsün bagajındaki sehpaya 12 kilo 387 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Birecik ilçesindeki jandarma kontrol noktasında, bir otobüsün bagaj kısmında dedektör köpekle arama yapıldı.
Aramada, sehpadaki 12 kilo 387 gram uyuşturucuya ulaşıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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