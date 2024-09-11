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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:22
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde deprem konutlarının inşaat çalışmaları sürüyor.

        Şıldak, beraberindekilerle Eyyübiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan deprem konutlarındaki altyapı, ulaşım ve enerjiyle ilgili süren çalışmaları denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, vatandaşların konutlarına yerleşmesi için gerekli tüm hizmetlerin eksiksiz bir şekilde sağlanması gerektiğini belirtti.

        Vali Şıldak, alandaki çalışmaların takipçisi olacağını kaydetti.

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