Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor

CEBRAİL CAYMAZ - Sıcak hava balonu pilotu 62 yaşındaki Bilge Ezel, 37 yıldır balon pilotluğu yaparak Türkiye turizmine hizmet veriyor.

İlk uçuşunu Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 4 Ağustos 1987'de gerçekleştiren Ezel, 37 yıldır peribacaları ve farklı turizm merkezlerinin semalarında süzülüyor.

Gökyüzünden kopamayan Ezel, sıcak hava balonuyla turistleri de gökyüzüyle buluşturuyor.

Kapadokya'dan Şanlıurfa'ya, Bursa'dan Denizli'ye kadar ülkenin farklı kentlerinde yüzlerce uçuş gerçekleştiren Ezel, sektörden de onlarca kişinin evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

Ezel ve ekibi, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de de sıcak hava balonu turlarını başlattı. - "6 yaşından beri havacılığın içindeyim" Sahibi olduğu sıcak hava balonu firmasında pilotluğa devam eden Bilge Ezel, AA muhabirine, çocukluktan itibaren Türk Hava Kurumunda havacılığın içinde yetiştiğini söyledi. Ezel, 1987 yılında Kapadokya'da balon turizmini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Balon pilotu olduğumda 24 yaşındaydım. Tüm Türkiye'yi gezdik. Türkiye'deki bütün turizm değerleri olan yerlerde uçuşlar yaptık. En sonunda da Kapadokya'ya karar kıldık. O zaman Kapadokya'da da balon turizmini başlatmış olduk. 6 yaşından beri havacılığın içindeyim. Paraşütçülükten başlayıp atlayışlar yaptım. Ondan sonra model uçak ve Türkiye'ye özel bir firmanın ilk getirdiği balonla balon pilotluğuna başladık." - "Şanlıurfa'da da pilot yetiştireceğiz" İnsanları gökyüzüyle buluşturmanın kedisine mutluluk verdiğini dile getiren Ezel, "Göklere aşık, gökyüzü sevdalısı birisi olarak insanları gökyüzüyle buluşturmak, bir değer katmak ayrı bir mutluluk benim için. Birçok pilot, paraşütçü öğrencimiz var. Dolayısıyla o ayrı bir mutluluk ve umut veriyor. Şanlıurfa'da da pilotlar yetiştireceğiz. Bugüne kadar paraşütçüsünden balon pilotluğuna kadar birçok yetiştirdiğimiz öğrenci oldu." dedi.