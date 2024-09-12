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        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, bu hafta karşılaşacakları Sakaryaspor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:06
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        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, bu hafta karşılaşacakları Sakaryaspor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini belirtti.

        Sözeri, AA muhabirine, bu sezon oynadıkları 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde ise mağlup olduklarını hatırlattı.

        Bu hafta ligin güçlü ekibi Sakaryaspor ile oynayacaklarını belirten Sözeri, deplasmanda ilk galibiyeti arayacaklarını dile getirdi.

        Takımına güvendiğini vurgulayan Sözeri, şöyle devam etti:

        "Ankaragücü ve İstanbulspor ile deplasmanda oynadık ikisi de hedefi olan Süper Lig'den yeni düşen takımlar. Kadrolarını bozmamış muhafaza etmiş iki takım, onlara karşı da iyi futbol oynadık ama anlık tecrübesizlik kaynaklı hatalarımız olunca mağlup olduk. İçerideki iki müsabakada da 3'er gol attık, dışarıda daha golümüz yok, pozisyonlara girdik. Hem gol atmanın hem de puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyoruz artık. Sakaryaspor'u asla yabana atmamak lazım. Şu anda yaşadıkları sorunlar, sıkıntılar hiç önemli değil. Çünkü rakibimiz bu kadar sıkıntısına rağmen 4 maçta 4 beraberlik almış güçlü bir takım. Onların da sıkıntıları var görünüyor ama bence iyi bir maç olacak. Maçı Ümraniye'de İstanbul'da oynayacağız. Deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak için sahaya çıkacağız. Oyuncularıma güveniyorum."

        Şanlıurfaspor, 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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