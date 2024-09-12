Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ana kadar 50 milyar lira hazine kaynaklarından esnafın kredileri ve finansmanı için destek verildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ana kadar 50 milyar lira hazine kaynaklarından esnafın kredileri ve finansmanı için destek verildiğini söyledi.

        Bakan Bolat, Şanlıurfa'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kente yeni yatırımlar kazandırmak için yoğun bir programla geldiğini söyledi.

        Şanlıurfa'da 22 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini anlatan Bolat, hükümetin esnafa desteğini artırarak sürdürdüğünü dile getirdi.

        Türkiye'yi 22 senedir huzur ve istikrar içinde yönettiklerini vurgulayan Bolat, AK Parti'nin binlerce eser ve hizmeti ülkeye kazandırdığını hatırlattı.

        Bolat, Şanlıurfa'nın son yıllarda tarımdan ekonomiye büyük ilerleme gösterdiğini vurguladı.

        Esnafa devletin verdiği desteğin katlanarak arttığını vurgulayan Bakan Bolat, şöyle devam etti:

        "Bugün Türk lirasının karşılığı tam 15 milyar dolardır, yüzde 50 finansman maliyetini devlet karşılayarak bu desteği sağladı. 850 bin esnafımızı gelir vergisi kapsamından çıkardık. Şu ana kadar 50 milyar lira hazine kaynaklarından esnafın kredileri ve finansmanı için destek verildi. Sadece bu sene için ayrılan rakam 30 milyardı. Esnafımıza verilen finansman desteği 2023 yılında 169 milyar iken bu sene 119 milyar liradır. Şanlıurfa 2023'te 4,9 milyar lira esnaf finansman desteği aldı, bu sene de şu an itibariyle 8 ayda 1,9 milyar liralık esnaf finansman desteği aldı. Biz 15 ay önce göreve geldiğimizde bir esnafın alabileceği kredi limiti 350 bin liraydı, bu rakam 8 ay önce 750 bin liraya çıkarıldı. 750 bin liranın karşılığı yaklaşık 23 bin Amerikan doları ediyor. 2001 Türkiye'si döneminde ise esnaflara verilen kredi 5 bin liraydı, hazine bunun yüzde 50'sini değil sadece yüzde 20'sini karşılardı. O günkü 5 bin liranın dolar karşılığı ise 3 bin 300 dolardı. Bir yanda bugün 23 bin dolar iken eskiden 3 bin 300 dolardı. Bu destekler devam edecek."

        Bakan Bolat, Şanlıurfa esnafına ise yarından itibaren 150 milyon lira daha ek finansman kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde
        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuşt...
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuşt...
        Ticaret Bakanı Bolat, modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılış...
        Ticaret Bakanı Bolat, modernize edilen Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın açılış...
        Bakan Bolat: İhracat potansiyelinin artırılması için lojistik altyapı güçle...
        Bakan Bolat: İhracat potansiyelinin artırılması için lojistik altyapı güçle...
        Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor
        Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi