Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu ana kadar 50 milyar lira hazine kaynaklarından esnafın kredileri ve finansmanı için destek verildiğini söyledi.

Bakan Bolat, Şanlıurfa'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kente yeni yatırımlar kazandırmak için yoğun bir programla geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da 22 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini anlatan Bolat, hükümetin esnafa desteğini artırarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'yi 22 senedir huzur ve istikrar içinde yönettiklerini vurgulayan Bolat, AK Parti'nin binlerce eser ve hizmeti ülkeye kazandırdığını hatırlattı.

Bolat, Şanlıurfa'nın son yıllarda tarımdan ekonomiye büyük ilerleme gösterdiğini vurguladı.

Esnafa devletin verdiği desteğin katlanarak arttığını vurgulayan Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Bugün Türk lirasının karşılığı tam 15 milyar dolardır, yüzde 50 finansman maliyetini devlet karşılayarak bu desteği sağladı. 850 bin esnafımızı gelir vergisi kapsamından çıkardık. Şu ana kadar 50 milyar lira hazine kaynaklarından esnafın kredileri ve finansmanı için destek verildi. Sadece bu sene için ayrılan rakam 30 milyardı. Esnafımıza verilen finansman desteği 2023 yılında 169 milyar iken bu sene 119 milyar liradır. Şanlıurfa 2023'te 4,9 milyar lira esnaf finansman desteği aldı, bu sene de şu an itibariyle 8 ayda 1,9 milyar liralık esnaf finansman desteği aldı. Biz 15 ay önce göreve geldiğimizde bir esnafın alabileceği kredi limiti 350 bin liraydı, bu rakam 8 ay önce 750 bin liraya çıkarıldı. 750 bin liranın karşılığı yaklaşık 23 bin Amerikan doları ediyor. 2001 Türkiye'si döneminde ise esnaflara verilen kredi 5 bin liraydı, hazine bunun yüzde 50'sini değil sadece yüzde 20'sini karşılardı. O günkü 5 bin liranın dolar karşılığı ise 3 bin 300 dolardı. Bir yanda bugün 23 bin dolar iken eskiden 3 bin 300 dolardı. Bu destekler devam edecek."