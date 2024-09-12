Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ceylanpınar Gümrük Kapısı çok önemli. Çünkü Suriye ile inşallah yakın bir zamanda olmasını ümit ettiğimiz çatışmasızlık ve barış ortamı sağlandığı takdirde çok hızlı bir ticaret alışverişi olacağına inanıyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Şanlıurfa'da temaslarının son bölümünde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kente ilk defa 1995 yılında geldiğini ve sonrasında sıklıkla ziyaret ettiğini belirten Bakan Bolat, Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Ceylanpınar ilçesinde Şanlıurfa'mızın Suriye ile olan sınırındaki önemli kapılardan biri olarak yepyeni, modern ve bilgisayarlarla donatılmış bir gümrük müdürlüğü binasını hizmete açtık. Diğer tesisleri ve gümrük kapısını hizmete açmış olduk. Orada ihracatçılarla, tüccarlarla buluştuk brifing aldık. Bu Ceylanpınar Gümrük Kapısı çok önemli. Çünkü Suriye ile inşallah yakın bir zamanda olmasını ümit ettiğimiz çatışmasızlık ve barış ortamı sağlandığı takdirde çok hızlı bir ticaret alışverişi olacağına inanıyoruz. Yeniden imar faaliyetlerinde Türk firmaları çok ciddi gayret gösterecekler ve katkıda bulunacaklar. Onun için gümrük kapılarımızın modernleştirilmesine ve gümrük kapılarımızın çok iyi işlemesine büyük bir ihtiyaç var. Ceylanpınar'dan sonra Akçakale Gümrük Müdürlüğü'müzü ziyaret ettik. Orada da genişletme çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza ait mayınlı alanın temizlenmesi Milli Savunma Bakanlığımız tarafından başlatıldı. Bizim isteğimiz üzerine çok sağ olsunlar ve yakın bir zamanda mayın temizleme çalışmaları bittikten sonra hızlıca yatırım programını alıp projelendirip Akçakale'nin de gümrük müdürlüğünün ve gümrük kapısı hizmetlerinin modernize edilip çok iyi hale getirilmesini inşallah bir iki yıl içinde başarmış olacağız."

Bakan Bolat, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde Bakanlığına bağlı olan gümrük kapılarında inceleme gerçekleştirdiğini aktararak, daha sonra da partisinin düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" etkinliği kapsamında STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Bakan Bolat, Şanlıurfa'nın ihracatının artmasını istediklerini ifade ederek, bu rakamların daha da yukarılara taşınması için Eximbank'ın önce temsilciliğini daha sonra da şubesini Şanlıurfa'ya açacaklarını söyledi.

Kentteki esnaflar için yeni bir finansman destek paketi için görüştüklerini aktaran Bakan Bolat, Şanlıurfa esnafına yarından itibaren 150 milyon lira daha ek finansman kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

Bakan Bolat, daha sonra kentteki AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleriyle basına kapalı bir araya geldi.