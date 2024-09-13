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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:09
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Bu sezon evinde oynadığı maçlarda Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfaspor, deplasmanda ise henüz puanla tanışamadı. Dış sahada MKE Ankaragücü'ne 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 3-0 mağlup olan Şanlıurfa ekibi, İstanbul'daki Sakaryaspor maçından puan veya puanlar alıp deplasmandaki puan hasretini dindirmek istiyor.

        Ligin geride kalan haftalarında Şanlıurfaspor 6 puan toplarken, Sakaryaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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