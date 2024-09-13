Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfaspor, deplasmanda ise henüz puanla tanışamadı. Dış sahada MKE Ankaragücü'ne 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 3-0 mağlup olan Şanlıurfa ekibi, İstanbul'daki Sakaryaspor maçından puan veya puanlar alıp deplasmandaki puan hasretini dindirmek istiyor.