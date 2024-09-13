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        Şanlıurfa'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:30
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        Şanlıurfa'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Hüseyin Karataş'ın (22) kullandığı 01 ALU 283 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Tülmen Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Osman Baz (68) yönetimindeki 63 ZF 031 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada minibüs sürücüsü Karataş ile aynı araçtaki 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Suriye uyruklu Ali Muhammed'in (31) durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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