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        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Şanlıurfa ve Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:13
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        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Şanlıurfa ve Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da barışcıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Adıyaman

        Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, İsrail zulmünün son bulmasını istedi.

        - İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

        Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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