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        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı

        Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:54
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        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı
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        Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı.

        Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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