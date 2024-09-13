Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı.
Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.
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