Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

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