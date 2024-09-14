Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

        5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında, ikametlerde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        "Çocuklar dijital platformlarda tüketime değil üretime teşvik edilmeli" uyarısı
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Hollanda'da şu ana kadarki en katı sığınma ve göç planı açıklandı: Süresiz sığınma hakkı kalkıyor, aile birleşimi zorlaşıyor
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi
        Silahlı saldırıda ölen güvenlik korucusunun, ölmeden önceki görüntüleri ort...
        Silahlı saldırıda ölen güvenlik korucusunun, ölmeden önceki görüntüleri ort...
        Şanlıurfa'da mülkiyet sorunları giderilen hak sahiplerine tapuları verildi
        Şanlıurfa'da mülkiyet sorunları giderilen hak sahiplerine tapuları verildi
        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı
        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı
        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Fıstık işçilerini taşıyan minibüs, traktöre çarptı; 12 yaralı
        Fıstık işçilerini taşıyan minibüs, traktöre çarptı; 12 yaralı