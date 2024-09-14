Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Viranşehir ve Bozova ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.

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