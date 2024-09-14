Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Viranşehir ve Bozova ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda, 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, 19 kök kenevir, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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