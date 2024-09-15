Şanlıurfa'da polis ekipleri 5 adayı sınava yetiştirdi
Şanlıurfa'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski bulunan 5 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.
Şanlıurfa'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski bulunan 5 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.
Kentte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik problemleri nedeniyle 5 aday geç kalma riskiyle karşılaştı.
Birecik İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından problemleri giderilen adaylara, bölgede hazır bekletilen polisler destek oldu.
Sınava girecekleri okula motosikletli ekipler tarafından yetiştirilen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.
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