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        Şanlıurfa'da polis ekipleri 5 adayı sınava yetiştirdi

        Şanlıurfa'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski bulunan 5 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:18
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        Şanlıurfa'da polis ekipleri 5 adayı sınava yetiştirdi
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        Şanlıurfa'da polis ekipleri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna geç kalma riski bulunan 5 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.

        Kentte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik problemleri nedeniyle 5 aday geç kalma riskiyle karşılaştı.

        Birecik İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından problemleri giderilen adaylara, bölgede hazır bekletilen polisler destek oldu.

        Sınava girecekleri okula motosikletli ekipler tarafından yetiştirilen adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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