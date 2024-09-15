Şanlıurfa'da 5 motosiklet çalan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancak ve Saha Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Mahallerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkları E.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
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