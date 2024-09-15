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        Şanlıurfa'da 5 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:50
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        Şanlıurfa'da 5 motosiklet çalan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancak ve Saha Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

        Mahallerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkları E.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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