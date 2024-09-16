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        Şanlıurfa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Haliliye'de 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:26
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        Şanlıurfa'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Haliliye'de 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        İbni Sina İlkokulu'nda dışarıdan aldıkları pastayı tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

        Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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