Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek talebinde bulunarak, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

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