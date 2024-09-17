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        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı

        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:35
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        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı
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        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, hacizli, çalıntı, belgede eksiklik ve kurallara uymamaktan 342 sürücüye 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı, 11 sürücüye ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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