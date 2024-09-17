Denetimlerde, hacizli, çalıntı, belgede eksiklik ve kurallara uymamaktan 342 sürücüye 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı, 11 sürücüye ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uygulandı.

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