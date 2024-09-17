Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek talebinde bulunarak, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile 70 bin lira para ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 4 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

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