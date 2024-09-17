Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Birecik ilçesinde operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile 70 bin lira para ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 4 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek talebinde bulunarak, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.
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