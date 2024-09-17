Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Batar idaresindeki 48 ASJ 109 plakalı otomobil, Viranşehir-Mardin kara yolunun otogar kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AJB 103 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.