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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAB 777 plakalı otobüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde, Mehmet Emin E'nin kullandığı 63 AEP 519 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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