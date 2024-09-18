Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan S.K. ve M.M. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batıkent Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde S.K. (24) ile M.M. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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