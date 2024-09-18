Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Batıkent Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde S.K. (24) ile M.M. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan S.K. ve M.M. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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