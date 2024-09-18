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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:27
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Batıkent Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde S.K. (24) ile M.M. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan S.K. ve M.M. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        M.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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