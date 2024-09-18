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        Şanlıurfa'da 6. kattan düşen genç öldü

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:59
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        Şanlıurfa'da 6. kattan düşen genç öldü
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti.

        İlçenin Alibaba Mahallesi'nde oturan Mücahit Aslan (21) evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aslan'ın cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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