Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal İmam Bakır Mahallesi’ndeki evinin yakınlarından geçen sulama kanalı etrafında oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf Güçin, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güçin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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