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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:14
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal İmam Bakır Mahallesi’ndeki evinin yakınlarından geçen sulama kanalı etrafında oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf Güçin, dengesini kaybederek kanala düştü.

        Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güçin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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