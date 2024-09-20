Siverek'te yapımı süren 174 köy konutu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek

CUMA SARI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı süren 174 köy konutunun yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Kırsal Güvenli Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, AA muhabirine, Güvenli, Çatlı, Taşıkara ve Çaylarbaşı mahallelerindeki köy konutlarının yapımının sürdüğünü anlattı.

Hafif çelikten yapılan konutların yaklaşık yüzde 80'inin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Aydemir, "Bu yıl içerisinde konutların teslimini planlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde oturması için peyzaj, çevre düzenlemesi çalışmaları da olacak. Devletimizin ciddi bir hassasiyeti var, biz de bu hassasiyeti gözden kaçırmadan vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.