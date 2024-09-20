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        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:58
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        Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hafif ticari araç sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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