Şanlıurfa'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.