Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 63 MB 9322 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun kırsal Binatlı Mahallesi kavşağında sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 80 ADV 387 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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