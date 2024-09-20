Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.B. idaresindeki 63 MB 9322 plakalı hafif ticari araç, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun kırsal Binatlı Mahallesi kavşağında sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 80 ADV 387 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.