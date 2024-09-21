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        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüj sulaması yapan tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 02:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 02:48
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        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüj sulaması yapan tankerle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        M.A.B. (24) idaresindeki 34 EHZ 802 plakalı motosiklet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunda sulama yapan 63 KE 453 plakalı tankerle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybeden 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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