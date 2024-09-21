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        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:30
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        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi.

        Şanlıurfaspor Tesisleri’nde tüzük değişikliği, yönetim ve kurullarının seçimi ile şirketleşme için yönetim kuruluna yetki verilmesi amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

        Ertelenen olağanüstü kongre, 28 Eylül Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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