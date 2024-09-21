Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi.
Şanlıurfaspor Tesisleri’nde tüzük değişikliği, yönetim ve kurullarının seçimi ile şirketleşme için yönetim kuruluna yetki verilmesi amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.
Ertelenen olağanüstü kongre, 28 Eylül Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
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