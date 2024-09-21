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        İnşaat atıkları okul duvarına renk kattı

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak isteyen lise öğrencileri, inşaatlardan topladıkları atık malzemelerle okullarının duvarlarına mozaik uygulaması yaptı, öğretmenlerin de destek verdiği projeye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı Ödülü" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:56
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        İnşaat atıkları okul duvarına renk kattı
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunmak isteyen lise öğrencileri, inşaatlardan topladıkları atık malzemelerle okullarının duvarlarına mozaik uygulaması yaptı, öğretmenlerin de destek verdiği projeye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı Ödülü" verildi.

        Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, dış duvarlara yaptıkları resimlerin renginin belirli bir süre sonra solması üzerine çalışmaların deforme olmadan kalabilmesi amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler tarafından inşaatlardaki atık fayanslar toplanarak okulun dış duvarları üzerine mozaik uygulaması yapıldı.

        Öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada "atıktan sanata ileri dönüşümü en iyi uygulayan okul" kategorisinde "Çevre Beratı Ödülü"ne layık görüldü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin günlük hayatlarında geri dönüşümü bir davranışa dönüştürerek hayatlarının her alanına uygulamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

        Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi"ni çok önemsediklerini aktaran Sultanoğlu, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımız atık yönetimi konusunda sürdürülebilir çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması faaliyetlerini desteklemektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için üç temel kuralımız var. Atıklarımızı azaltmak, tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek. Biz öğrencilerimize şunu öğretmek istiyoruz. Bir şeyi atmadan önce bir daha düşünün. İsraf yerine tekrar kullanabilir ürünler yapın. Doğaya izinizi, atıklarınızla değil sevgiyle bırakın. Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisemizde de öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye geneli yapılan sıfır atık yarışmasında birincilik kazandı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."

        Sultanoğlu, projeyle atık bir malzemeyi ileri dönüşümde kullanarak gelecek nesillerin de görebileceği bir sanata dönüştürdüklerini ifade etti.

        - "İnşaatlardan topladığımız renkli fayansları okula getirdik"

        Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Burak Böke, okullarında sanatçı adayları yetiştirdikleri ve öğrencilerinin de çevreye karşı duyarlı olduklarını belirtti.

        Okulun dış duvarına boya kullanarak yaptıkları resimlerin zaman içerisinde deforme olduğunu fark ettiklerini aktaran Böke, bu çalışmaların daha kalıcı hale gelmesi için Şanlıurfa'nın kültüründe de yeri olan mozaik uygulaması yapmaya karar verdiklerini söyledi.

        Böke, okulda sürekli olarak atık malzemeleri kullanarak çalışmalar yaptıklarını ve bu nedenle de mozaik uygulamasında da atık fayansları kullandıklarını anlatarak şöyle devam etti:

        "İnşaatlarda kullanılan renkli fayanslar geri dönüşümü olmayan tamamen atık bir malzeme. Biz de bunların bir şekilde sanatsal dönüşümünü nasıl yapabiliriz diye düşündük. Bu anlamda aslında geri dönüşüm değil biraz ileri dönüşüm oldu. Yaptığımız çalışmalarda inşaatlara giderek orada öğrencilerle birlikte topladığımız renkli fayansları okulumuza getirdik. Yine Şanlıurfa'da mermercilerin olduğu bölgede fayans atıklarının, fayans tepelerinin olduğunu gördük. Oralardan gittik renkli fayanslar topladık getirdik ve onları duvarlara uygulayarak renkli, resim ve teknikleri kullandık ve güzel bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

        Yaptıkları çalışmanın hem öğrenciler hem de veliler tarafından çok beğenildiğini aktaran Böke, proje sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla okula gönderilen "Çevre Berat Ödülü"nün kendileri için de çok gurur verici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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