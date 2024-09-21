Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.

Kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı.

Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa kent merkezi ve bazı ilçeler için yağış uyarısında bulunulmuştu.