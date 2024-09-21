Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı.
Kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Emin Kızılateş'e (51), yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan çoban, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Kızılateş, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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