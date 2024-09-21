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        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:47 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:47
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        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı.

        Kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Emin Kızılateş'e (51), yıldırım isabet etti.

        Ağır yaralanan çoban, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Kızılateş, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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