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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:57
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
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        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu.

        Kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı.

        Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

        Şanlıurfa kent merkezi ve bazı ilçeler için yağış uyarısında bulunulmuştu.

        - Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sağanakla mücadele çalışmaları

        Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin sağanak dolayısıyla yaşanan sıkıntıları gidermek için kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından zemin katlardan uzak durmaları ve taşkın riski taşıyan dere yatakları gibi bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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