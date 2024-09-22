Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde Emrullah Yıldız'ın (30) kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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