Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde Emrullah Yıldız'ın (30) kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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